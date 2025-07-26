Осинькин дал совет Пиняеву, как быть дальше

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал интерес ЦСКА к нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Играть в топ-клубе России или в европейском середняке? Я бы так сказал, ещe годик я бы ему порекомендовал остаться здесь, при том, если мы говорим, «Локомотив», ЦСКА – это примерно одного уровня команды, и это ему решать. Ну а дальше, он же хочет, он всегда это показывал, говорил, учил языки, ему надо ехать.

Ну и действительно, на сегодняшний день, даже с учeтом прогресса, который я жду от него вот на этот год, ему надо действительно ехать вот в такую прослойку команд, которая будет в средней части таблицы. Ну, допустим, «ювентусы», «интеры» – это должно быть уже следующим каким-то шагом. Он должен планировать своe будущее шаг за шагом», – сказал Осинькин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».