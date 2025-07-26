Аршавин – о вратаре «Пари НН»: «Просто закопал себя, вряд ли снова увидим его в РПЛ»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ошибки вратаря «Пари НН» Вадима Лукьянова в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

«За семь добавленных минут Лукьянов просто закопал себя. Мне кажется, мы вряд ли снова увидим его в РПЛ. Причина ошибки при втором голе? Теперь во многих футбольных школах и академиях учат, что вратарь непременно должен играть в поле.

Но игра игре рознь. В подобной ситуации нужно было пальнуть изо всех сил по мячу. Ты ошибся – ты наказан», – сказал Аршавин.