В воскресенье, 27 июля, во 2-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Динамо» Махачкала. Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 17:30 (мск).
«Оренбург»
Команда Владимира Слишковича в чемпионате-2024/25 заняла предпоследнее, 15 место, набрав 19 очков. «Оренбург» добыл 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений. В связи с дисквалификацией московского «Торпедо» оренбуржцы сохранили место в РПЛ.
В первом туре чемпионата-2025/26 «Оренбург» сыграл вничью 0:0 и находится на 10-й позиции в РПЛ.
Последние результаты «Оренбурга»:
- 21.07.25 «Оренбург» – ЦСКА – 0:0 РПЛ;
- 06.07.25 СКА Хабаровск – «Оренбург» – 1:2.
«Динамо» Махачкала
Динамовцы набрали 29 очков в сезоне-2024/25 и заняли 11-е место в таблице. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 6 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
Сезон-2025/26 команда начала с поражения 0:1 и располагается на 13-м месте в чемпионате.
Предыдущие результаты «Динамо»:
- 19.07.25 «Спартак» М – «Динамо» – 1:0 РПЛ;
- 09.07.25 «Ростов» – «Динамо» – 2:1 Товарищеская игра;
- 03.07.25 «Зенит» – «Динамо» – 2:0 Товарищеская игра.
Очные встречи
- 19.04.25 «Оренбург» – «Динамо» Мх – 2:1;
- 09.11.24 «Динамо» Мх – «Оренбург» – 2:1.
Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» Махачкала
Обе команды только входят в сезон. В прошлом сезоне они обменялись домашними победами, но сейчас наиболее вероятным результатом видится ничья. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.