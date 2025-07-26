В воскресенье, 27 июля, во 2-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Динамо» Махачкала. Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 17:30 (мск).

«Оренбург»

Команда Владимира Слишковича в чемпионате-2024/25 заняла предпоследнее, 15 место, набрав 19 очков. «Оренбург» добыл 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений. В связи с дисквалификацией московского «Торпедо» оренбуржцы сохранили место в РПЛ.

В первом туре чемпионата-2025/26 «Оренбург» сыграл вничью 0:0 и находится на 10-й позиции в РПЛ.

Последние результаты «Оренбурга»:

21.07.25 «Оренбург» – ЦСКА – 0:0 РПЛ;

06.07.25 СКА Хабаровск – «Оренбург» – 1:2.

«Динамо» Махачкала

Динамовцы набрали 29 очков в сезоне-2024/25 и заняли 11-е место в таблице. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 6 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

Сезон-2025/26 команда начала с поражения 0:1 и располагается на 13-м месте в чемпионате.

Предыдущие результаты «Динамо»:

19.07.25 «Спартак» М – «Динамо» – 1:0 РПЛ;

09.07.25 «Ростов» – «Динамо» – 2:1 Товарищеская игра;

03.07.25 «Зенит» – «Динамо» – 2:0 Товарищеская игра.

Очные встречи

19.04.25 «Оренбург» – «Динамо» Мх – 2:1;

09.11.24 «Динамо» Мх – «Оренбург» – 2:1.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» Махачкала

Обе команды только входят в сезон. В прошлом сезоне они обменялись домашними победами, но сейчас наиболее вероятным результатом видится ничья. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.