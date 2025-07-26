Осинькин назвал главного российского футболиста

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высоко оценил талант форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

«Я вообще считаю, что Глушенков – номер один в России, и ситуация немножечко нестабильная в «Зените» не позволила ему стать лучшим игроком. Да, это травмы…» – сказал Осинькин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».