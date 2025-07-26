Осинькин назвал главного российского футболиста

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высоко оценил талант форварда «Зенита» Максима Глушенкова.
«Я вообще считаю, что Глушенков – номер один в России, и ситуация немножечко нестабильная в «Зените» не позволила ему стать лучшим игроком. Да, это травмы…» – сказал Осинькин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- В прошлом сезоне 25-летний Глушенков принял участие в 26 матчах, отметился 11 голами и 5 результативными передачами.
- Ранее Глушенков выступал за «Чертаново», «Крылья Советов», «Химки», «Спартак» и «Локомотив».
- За сборную России игрок провeл 4 матча и забил 3 мяча.
Источник: «Чемпионат»