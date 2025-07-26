Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нефтехимик» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.85

«Нефтехимик» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.85

Сегодня, 08:55

27 июля на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске состоится матч 2-го тура Первой лиги России, в котором местная команда примет «Торпедо». Обе команды начали сезон с разными результатами: «Нефтехимик» сыграл в ничью с «Соколом» (0:0), а «Торпедо» проиграло «Челябинску» в драматичном матче 2:3. Несмотря на разные старты, обе команды стремятся набрать очки и улучшить свою игру, особенно в атаке.

«Нефтехимик»

Команда из Нижнекамска в первом туре сыграла вничью, но стоит отметить, что «Нефтехимик» не проигрывает в последних шести матчах в рамках Первой лиги. В последних 5 играх команда забила 14 голов (в среднем 2.80 за матч), что подтверждает еe атакующий настрой. В то же время, несмотря на высокую результативность в атаке, «Нефтехимик» также допускает пропуски: за тот же период команда пропустила 4 гола, что даeт 0.80 гола за игру.

Домашняя игра будет хорошей возможностью для «Нефтехимика» закрепить положительные тенденции. В последней домашней игре команда победила в товарищеском матче с «Арсеналом Дзержинск» (8:0), а также не проигрывала в 6 последних матчах на своeм стадионе. Энергия и уверенность в атаке, скорее всего, будут основой игры «Нефтехимика» в предстоящем матче.

«Торпедо»

Москва всегда была домом для футбольного клуба «Торпедо», но на старте сезона команда показывает не такую уверенность. В первом туре «Торпедо» потерпело поражение от «Челябинска» (2:3), что подтвердило проблемы в обороне. В последних 5 играх «Торпедо» забил 4 гола (в среднем 0.80 гола за матч) и пропустил 7 голов (1.40 за игру). Это указывает на то, что «Торпедо» пока что не может стабильно контролировать игру на всех фронтах.

Команда, однако, имеет богатую историю успешных матчей и часто показывает сильную игру на выезде. «Торпедо» забивает в 13 из 15 последних матчей, и хотя защита неидеальна, атакующий потенциал остаeтся сильным. Особенно важно будет улучшить взаимодействие в защите и не допускать крупных ошибок, как это было в матче с «Челябинском».

Факты о командах

«Нефтехимик»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 2.80 гола забито, 0.80 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру

«Торпедо»

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 пропущено за 5 матчей
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • Не выигрывает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Торпедо»

Основываясь на текущей форме команд, можно ожидать результативную игру. «Нефтехимик» обладает хорошей атакой и, вероятно, будет доминировать на поле, особенно в домашних условиях. «Торпедо» также имеет атакующие возможности, но их оборона оставляет желать лучшего, что даeт шанс «Нефтехимику» взять верх. Прогнозируем, что матч будет с достаточно большим количеством голов, но преимущество будет на стороне хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Нефтехимика» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Нефтехимик
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Экс-латераль «Краснодара» прошел медосмотр для «Локомотива»
12:11
ВидеоАршавин – о вратаре «Пари НН»: «Просто закопал себя, вряд ли снова увидим его в РПЛ»
11:21
3
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Балтика»
10:50
7
В РФС высказались о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Не устроила»
10:15
17
Осинькин назвал главного российского футболиста
10:02
2
«Гремио» размышляет, идти ли в «Зенит» за Венделом
09:35
2
«Сочи» подписал чемпиона России, «Спартак» заплатит 5 миллионов за Самошникова, Украина опередила Россию в рейтинге и другие новости
00:42
«Интер Майами» подписал еще одного действующего чемпиона мира
00:08
Селихов – о Жерсоне в «Зените»: «Соболев тоже «Наполи» забивал»
Вчера, 23:50
5
В «Интере Майами» прокомментировали дисквалификацию Месси
Вчера, 23:40
Все новости
Все новости
«Родина» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.74
10:20
«Нефтехимик» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.85
08:55
«Енисей» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.80
08:50
«Торпедо» наказано за оскорбления Кононова
Вчера, 17:31
«Волга» – КАМАЗ: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 6.50
Вчера, 15:58
«Сокол» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 5.50
Вчера, 15:56
«Челябинск» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.80
Вчера, 13:08
В «Торпедо» рассказали, почему отказались от Марио Фернандеса
24 июля
«Арсенал» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 25 июля с коэффициентом 1.85
24 июля
Тренер «Родины»: «ФНЛ – одна из сильнейших первых лиг в мире»
23 июля
2
Фото«Не для клерков банкоматных «Шина» здесь давила гранды»: жители Ярославля вступились за стадион
21 июля
4
«Чайка» вышла на 1-е место в Первой лиге после дебютного матча Комбарова
21 июля
1
Кононов прокомментировал оскорбления со стороны фанатов «Торпедо»
21 июля
3
ВидеоСолдаты ВС РФ исполнили «Знаешь ли ты» на матче Первой лиги
21 июля
5
ВидеоФанаты «Торпедо» оскорбляли Кононова на матче с «Челябинском»
20 июля
4
Видео«Урал» не может вылететь из Ярославля
20 июля
2
Новичок «Челябинска»: «Цель – выйти в РПЛ и вынести «Зенит»
18 июля
13
Фото«Чайка» назначила главным тренером чемпиона России в составе «Спартака»
17 июля
1
Фото«СКА-Хабаровск» подписал Тура, который играл за «Барселону»
17 июля
ФотоСтало известно, как будет выглядеть стадион «Факела» после реконструкции
16 июля
2
ФотоЭкс-игрок РПЛ стал новым директором «Уфы»
15 июля
Ари рассказал о неудачном приглашении Погба в «Торпедо»
15 июля
1
Фото«Шинник» презентовал новую форму в шиномонтажке
15 июля
Реакция «Шинника» на подготовку сноса стадиона
15 июля
7
В Ярославле могут снести стадион «Шинника» ради банка
15 июля
4
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
13 июля
Клуб Первой лиги не снимется с турнира, собрав игроков из «Спартака-2» и «Леон Сатурна»
12 июля
2
Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»
12 июля
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 