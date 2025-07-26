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  • «Енисей» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.80

«Енисей» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.80

Сегодня, 08:50

27 июля на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 2-го тура Первой лиги России, в котором «Енисей» примет «СКА-Хабаровск». Обе команды начали сезон с разными результатами: «Енисей» был разгромлен «Чайкой» (0:3), а «СКА Хабаровск» сыграл вничью с «Уфой» (1:1). И всe же обе команды обладают потенциалом и могут удивить в этом матче.

«Енисей»

Команда из Красноярска провела неудачный старт сезона, проиграв с крупным счeтом «Чайке». Однако «Енисей» обладает достаточно сбалансированным составом и будет мотивирован на домашнюю победу. В последних 5 матчах команда забила 6 голов, что даeт средний показатель 1.20 за игру, но при этом также пропустила 6 голов, в среднем по 1.20 за матч.

Команда будет стремиться исправить свою оборону, которая в первом туре не справилась с атакующими действиями соперника. В домашних матчах «Енисей» традиционно демонстрирует неплохую игру, и в этом поединке он может вернуть уверенность, используя фактор домашнего поля и желание набрать очки.

«СКА-Хабаровск»

Клуб также не смог победить в первом туре, сыграв в ничью с «Уфой» (1:1). Однако стоит отметить, что «СКА Хабаровск» не проигрывает в 5 последних матчах и в целом демонстрирует хорошую результативность. В последних 5 играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 гола за матч) и пропустила 13 голов, что является проблемой в обороне.

Несмотря на то, что «СКА Хабаровск» частенько пропускает, команда стабильно забивает, и еe атака представляет собой угрозу для большинства команд лиги. Особенно следует выделить успешную игру в атаке на выезде, где команда чувствует себя более свободно и продуктивно. В этом матче «СКА Хабаровск» постарается минимизировать оборонительные ошибки и, вероятно, будет рассчитывать на контратаки.

Факты о командах

«Енисей»

  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.20 пропущено за 5 матчей
  • Пропускает в 4 последних встречах
  • Игры дома: не проигрывает в 6 из 9 последних матчей

«СКА-Хабаровск»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 2.60 пропущено за 5 матчей
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Енисей» – «СКА-Хабаровск»

На данный момент обе команды имеют свои слабые и сильные стороны. «Енисей» явно обладает сильной атакой, но также уязвим в защите, что позволяет соперникам получать свои шансы. «СКА Хабаровск», в свою очередь, не так уверенно действует в обороне, однако атака выглядит гораздо более организованной. Учитывая это, можно ожидать голы с обеих сторон. Однако фактор домашнего поля даeт «Енисею» лeгкое преимущество, и мы можем предположить, что они смогут воспользоваться моментами, чтобы одержать победу в этом матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Енисея» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Енисей
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