27 июля на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 2-го тура Первой лиги России, в котором «Енисей» примет «СКА-Хабаровск». Обе команды начали сезон с разными результатами: «Енисей» был разгромлен «Чайкой» (0:3), а «СКА Хабаровск» сыграл вничью с «Уфой» (1:1). И всe же обе команды обладают потенциалом и могут удивить в этом матче.

«Енисей»

Команда из Красноярска провела неудачный старт сезона, проиграв с крупным счeтом «Чайке». Однако «Енисей» обладает достаточно сбалансированным составом и будет мотивирован на домашнюю победу. В последних 5 матчах команда забила 6 голов, что даeт средний показатель 1.20 за игру, но при этом также пропустила 6 голов, в среднем по 1.20 за матч.

Команда будет стремиться исправить свою оборону, которая в первом туре не справилась с атакующими действиями соперника. В домашних матчах «Енисей» традиционно демонстрирует неплохую игру, и в этом поединке он может вернуть уверенность, используя фактор домашнего поля и желание набрать очки.

«СКА-Хабаровск»

Клуб также не смог победить в первом туре, сыграв в ничью с «Уфой» (1:1). Однако стоит отметить, что «СКА Хабаровск» не проигрывает в 5 последних матчах и в целом демонстрирует хорошую результативность. В последних 5 играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 гола за матч) и пропустила 13 голов, что является проблемой в обороне.

Несмотря на то, что «СКА Хабаровск» частенько пропускает, команда стабильно забивает, и еe атака представляет собой угрозу для большинства команд лиги. Особенно следует выделить успешную игру в атаке на выезде, где команда чувствует себя более свободно и продуктивно. В этом матче «СКА Хабаровск» постарается минимизировать оборонительные ошибки и, вероятно, будет рассчитывать на контратаки.

Факты о командах

«Енисей»

Забивает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.20 гола забито, 1.20 пропущено за 5 матчей

Пропускает в 4 последних встречах

Игры дома: не проигрывает в 6 из 9 последних матчей

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 1.00 гола забито, 2.60 пропущено за 5 матчей

Забивает в 13 из 15 последних матчей

Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Енисей» – «СКА-Хабаровск»

На данный момент обе команды имеют свои слабые и сильные стороны. «Енисей» явно обладает сильной атакой, но также уязвим в защите, что позволяет соперникам получать свои шансы. «СКА Хабаровск», в свою очередь, не так уверенно действует в обороне, однако атака выглядит гораздо более организованной. Учитывая это, можно ожидать голы с обеих сторон. Однако фактор домашнего поля даeт «Енисею» лeгкое преимущество, и мы можем предположить, что они смогут воспользоваться моментами, чтобы одержать победу в этом матче.

Рекомендованные ставки