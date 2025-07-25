Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис высказался о возможности трансфера Вендела в «Спартак»

Канчельскис высказался о возможности трансфера Вендела в «Спартак»

Сегодня, 18:01
5

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о возможности смены Венделом «Зенита» на «Спартак».

«Вендел в «Спартаке»? В первую очередь о таком нужно спрашивать у главного тренера. Если он хочет видеть у себя этого футболиста, то можно разговаривать. А так, мнение у всех может быть разное.

Я считаю, что Вендел пригодился бы «Спартаку». Такой футболист помог бы команде. Но мнения тут могут расходиться», – сказал Канчельскис.

  • Вендел в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
  • Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
  • Сейчас в Венделе заинтересован саудовский «Аль-Иттихад», но между Ближним Востоком и Россией игрок выбирает 2-й вариант.

Еще по теме:
Агент высказался о возможности трансфера Вендела в «Спартак» 9
Непомнящий – об игроке «Зенита»: «Нет к нему уважения» 18
«Зенит» внес Вендела в заявку на сезон РПЛ 10
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Вендел
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Номэд
1753456159
Журналюги утку запустили и сами же начали эту тему мусолить.
Ответить
VVM1964
1753457222
Брехняяяяя !....
Ответить
...уефан
1753457500
...тут варианта два - либо сейчас Андрюша в сплошной синьке, либо потом Спартак в глубокой жопе...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1753461174
Спартачи в тайне мечтают. А вдруг, думают. Такого мастера у них никогда и не было. Гыгыгы
Ответить
шахта Заполярная
1753463302
Он домой хочет, деньжат срубил, у него их как блох на факеде
Ответить
FCSpartakM
1753466065
кто в здравом уме вообще это обсуждает?
Ответить
Главные новости
Агент Самошникова прокомментировал интерес «Спартака»
20:51
«Локомотив» подпишет экс-латераля «Краснодара»
20:37
2
Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Самошникова
20:24
4
«С ума сошли?»: Бубнов прокомментировал желание «Спартака» купить Пальцева
20:14
2
Селихов: «Сначала думал, что Абаскаль – лучший тренер в карьере, но потом он поплыл»
19:57
2
Вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»
19:52
15
Слуцкий: «Футбол – это пристань для блаженных, юродивых, их как магнитом тянет»
19:18
7
Новая информация о трансфере Самошникова в «Спартак»
19:06
7
Фото«Сочи» вернул чемпиона России
18:24
4
«Спартак» согласовал контракт с защитником из Экваториальной Гвинеи
18:19
35
Все новости
Все новости
Вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»
19:52
15
Пальцева предложили «Динамо»: ответ москвичей
19:43
Талалаев – о Станковиче перед матчем со «Спартаком»: «Не был поклонником Деяна»
19:33
1
Новая информация о трансфере Самошникова в «Спартак»
19:06
7
Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию
18:45
2
Фото«Сочи» вернул чемпиона России
18:24
4
«Спартак» согласовал контракт с защитником из Экваториальной Гвинеи
18:19
35
Бубнов похвалил ЦСКА за продажу Файзуллаева в Турцию
18:08
Канчельскис высказался о возможности трансфера Вендела в «Спартак»
18:01
6
«Зенит» планирует заплатить 20 миллионов за нового Педро
17:52
11
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Пари НН»: 25 июля
17:47
Ловчев: «Федун назвал Карпина «сбитым летчиком», но оказалось, что «сбитый летчик» – это Федун»
17:41
8
Раскрыты планы Минспорта на лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона
17:24
Фото«Пари НН» подписал полузащитника сборной Ямайки
16:59
1
Станкович оштрафован за матч с «Динамо Мх»
16:46
13
Мендель из «Балтики» определил, в чем «Спартак» лучше «Динамо»
16:36
2
Селихов – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ вместо «Торпедо»: «Это неспортивный принцип»
16:19
4
«Спартак» оштрафован за оскорбления Казарцева
15:57
14
«Динамо» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 9.50
15:54
«Спартак» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.07
15:51
2
Газизов недоволен, что Станковича не удалили в матче с «Динамо Мх»
15:43
3
Украина опередила Россию в рейтинге УЕФА
15:34
9
Медведев отреагировал на интерес «Марселя» к Мантуану
15:15
2
Помазун – о трансфере в «Спартак» из ЦСКА: «Сказал Реброву, что я на все 100 процентов «за»
14:52
2
Эксперт оценил вероятность трансфера Ерохина в Узбекистан
14:28
1
Ташуев пообещал тактические инновации в своем новом клубе
14:21
6
Писарев назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство
14:15
7
«Зенит» определил цену на Нино на фоне интереса «Васко да Гамы»
14:06
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 