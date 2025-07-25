Канчельскис высказался о возможности трансфера Вендела в «Спартак»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о возможности смены Венделом «Зенита» на «Спартак».
«Вендел в «Спартаке»? В первую очередь о таком нужно спрашивать у главного тренера. Если он хочет видеть у себя этого футболиста, то можно разговаривать. А так, мнение у всех может быть разное.
Я считаю, что Вендел пригодился бы «Спартаку». Такой футболист помог бы команде. Но мнения тут могут расходиться», – сказал Канчельскис.
- Вендел в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
- Сейчас в Венделе заинтересован саудовский «Аль-Иттихад», но между Ближним Востоком и Россией игрок выбирает 2-й вариант.
Источник: Legalbet