Канчельскис высказался о возможности трансфера Вендела в «Спартак»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о возможности смены Венделом «Зенита» на «Спартак».

«Вендел в «Спартаке»? В первую очередь о таком нужно спрашивать у главного тренера. Если он хочет видеть у себя этого футболиста, то можно разговаривать. А так, мнение у всех может быть разное.

Я считаю, что Вендел пригодился бы «Спартаку». Такой футболист помог бы команде. Но мнения тут могут расходиться», – сказал Канчельскис.