«Торпедо» наказано за оскорбления Кононова

КДК РФС наказал «Торпедо» за поведение болельщиков в матче 1-го тура PARI Первой лиги против «Челябинска» (2:3).

По ходу встречи болельщики столичной команды скандировали нецензурные кричалки в адрес тренера, призывая его покинуть свой пост.

59-летний Кононов возглавляет «Торпедо» с января 2024 года.

В 2018-2019 годах тренер возглавлял «Спартак».

«Нецензурные скандирования болельщиками «Торпедо» в адрес главного тренера команды Олега Кононова два раза.

«Торпедо» оштрафовано на 10 тыс. рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.