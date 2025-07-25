Газизов недоволен, что Станковича не удалили в матче с «Динамо Мх»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о судействе в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

Он не получил назначение на 2-й тур.

«Спартак» во 2-м туре примет «Балтику».

– «Спартак» недоволен судейством Казарцева. У вас есть вопросы?

– Мне показалось, что он отсудил хорошо. Были моменты, когда арбитр мог быть и пожестче. По мне, надо было удалять Деяна Станковича. Тренер обращается к трибунам, к вип-ложе – идет недовольство, заводятся трибуны. Понятно, что это эмоции. Но профессиональный тренер не имеет права манипулировать трибунами. Он после игры может спокойно высказать мнение, мы все его выслушаем, но по ходу игры это всех заводит.

Олег Малышев высказал свое мнение после игры – у них сильный большой клуб, и если есть претензии, посмотрят моменты и разберутся. На мой взгляд, такого, чтобы Казарцев пропустил моменты нарушения правил, я не увидел. Говорят о моменте, когда наступили на ногу Умярову, но сначала наш игрок сыграл в мяч. Со «Спартаком» всегда такие игры, когда будут искать какой-то заговор. Всегда так будет. Очень уважаю болельщиков «Спартака» – у вас хорошая сильная команда, которая должна бороться за чемпионство. Но давайте без истерик.