Ташуев пообещал тактические инновации в своем новом клубе

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев готовится к новой работе.
«У меня в планах было развивать сильную команду в «Ахмате», но этого не случилось по определeнным причинам. Когда уходил из «Ахмата», не думал о следующем клубе, не было запасного варианта. Сейчас много работы на ТВ, для меня это непривычно, но интересно.
Я уже готовлюсь к следующей работе. Сейчас полно идей, делаем кое-что новое, инновации в тактике. Жду варианта. Сейчас предложение из России получить нереально. Сезон только начинается сезон во всех лигах. Крайне редко бывает увольнение после первого тура», – сказал Ташуев.
- Тренер покинул «Ахмат» 28 мая по собственному желанию.
- Он ушел в отставку после поражения от «Урала» (1:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.
- Без Ташуева грозненцы выиграли ответную встречу и сохранили прописку в высшем дивизионе.
Источник: Metaratings