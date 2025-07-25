Ташуев пообещал тактические инновации в своем новом клубе

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев готовится к новой работе.

«У меня в планах было развивать сильную команду в «Ахмате», но этого не случилось по определeнным причинам. Когда уходил из «Ахмата», не думал о следующем клубе, не было запасного варианта. Сейчас много работы на ТВ, для меня это непривычно, но интересно.

Я уже готовлюсь к следующей работе. Сейчас полно идей, делаем кое-что новое, инновации в тактике. Жду варианта. Сейчас предложение из России получить нереально. Сезон только начинается сезон во всех лигах. Крайне редко бывает увольнение после первого тура», – сказал Ташуев.