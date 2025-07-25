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Ташуев пообещал тактические инновации в своем новом клубе

Сегодня, 14:21

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев готовится к новой работе.

«У меня в планах было развивать сильную команду в «Ахмате», но этого не случилось по определeнным причинам. Когда уходил из «Ахмата», не думал о следующем клубе, не было запасного варианта. Сейчас много работы на ТВ, для меня это непривычно, но интересно.

Я уже готовлюсь к следующей работе. Сейчас полно идей, делаем кое-что новое, инновации в тактике. Жду варианта. Сейчас предложение из России получить нереально. Сезон только начинается сезон во всех лигах. Крайне редко бывает увольнение после первого тура», – сказал Ташуев.

  • Тренер покинул «Ахмат» 28 мая по собственному желанию.
  • Он ушел в отставку после поражения от «Урала» (1:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.
  • Без Ташуева грозненцы выиграли ответную встречу и сохранили прописку в высшем дивизионе.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ташуев Сергей
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Комментарии (1)
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zigbert
1753443229
От тренера не добившегося ничего трудно ожидать что то серьезного.
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