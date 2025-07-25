Писарев назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство

Бывший спартаковец Николай Писарев поделился впечатлениями от команды в 1-м туре РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

С 53-й минуты «Спартак» был в большинстве.

Во 2-м туре «Спартак» примет «Балтику» (26 июля).

Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

«От «Спартака» ждут другой игры. На Заболотного было много передач, он свою работу сделал. Вопросы нужно адресовать Солари и Гарсии. С Махачкалой «Спартак» создал больше моментов и по делу выиграл, но от обоих ждут большего. Нужно было второй забивать и снимать все вопросы.

Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, надо кого-то брать. Я подумал про крайних защитников, есть дисбаланс. Не считаю, что в центре защиты должен играть Литвинов», – сказал Писарев.