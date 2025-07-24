Моуринью: «В АПЛ приходят тренеры, которых я даже не знаю»

Главному тренеру «Фенербахче» Жозе Моуринью не нравится, что в АПЛ приходят не известные ему коллеги.

«Я пришел в «Челси» в 2004 году победителем Лиги чемпионов. Тогда в АПЛ было только два тренера-иностранца: я и Рафаэль Бенитес.

Сейчас в АПЛ приходят тренеры, которых я даже не знаю. Это не неуважение, это реальность. Есть тренеры, которых берут на основе данных, цифр, а не благодаря победам. Такое впечатление, что сегодня идеи важнее побед», – сказал Моуринью.