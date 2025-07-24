Агент высказался о возможности трансфера Вендела в «Спартак»

Паулу Барбоза, агент, не верит, что полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Спартак».

«Вендел в «Спартаке»? Мне кажется, сам Вендел не заинтересован в том, чтобы переходить в «Спартак».

Конечно, «Спартак» уже долго ищет усиления в полузащиту. Но я скептически отношусь к такому переходу. Думаю, и «Спартак» не будет заинтересован. Поэтому я не верю, что такой трансфер возможен», – сказал Барбоза.