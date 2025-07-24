Агент высказался о возможности трансфера Вендела в «Спартак»

Паулу Барбоза, агент, не верит, что полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Спартак».
«Вендел в «Спартаке»? Мне кажется, сам Вендел не заинтересован в том, чтобы переходить в «Спартак».
Конечно, «Спартак» уже долго ищет усиления в полузащиту. Но я скептически отношусь к такому переходу. Думаю, и «Спартак» не будет заинтересован. Поэтому я не верю, что такой трансфер возможен», – сказал Барбоза.
- Вендел в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
- Сейчас в Венделе заинтересован саудовский «Аль-Иттихад», но между Ближним Востоком и Россией игрок выбирает 2-й вариант.
Источник: Legalbet