Спартаковец Дмитриев – о матче с «Динамо Мх»: «Мы шутили: сколько еще забить, чтобы засчитали?»

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).
«Мы тоже потом шутили: «Сколько нам забить еще надо, чтобы засчитали?». Ну конечно, неприятный такой момент, много забили, а по факту только один.
Надо продолжать забивать столько же. И я не про незасчитанные мячи, а чтобы засчитывали их. И выигрывать в каждом матче», – сказал Дмитриев.
- В поле судил петербуржец Василий Казарцев.
- Он не получил назначение на 2-й тур.
- «Спартак» во 2-м туре примет «Балтику».
Источник: «Матч ТВ»