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  • Спартаковец Дмитриев – о матче с «Динамо Мх»: «Мы шутили: сколько еще забить, чтобы засчитали?»

Спартаковец Дмитриев – о матче с «Динамо Мх»: «Мы шутили: сколько еще забить, чтобы засчитали?»

Сегодня, 18:45
3

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

«Мы тоже потом шутили: «Сколько нам забить еще надо, чтобы засчитали?». Ну конечно, неприятный такой момент, много забили, а по факту только один.

Надо продолжать забивать столько же. И я не про незасчитанные мячи, а чтобы засчитывали их. И выигрывать в каждом матче», – сказал Дмитриев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Дмитриев Игорь
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Комментарии (3)
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Блямба
1753372173
С Балтикой пошутите. А лучше с Ростовом.) Маленькая псинка , а уже хрюкает,как взрослая..)))
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Спартачище
1753374127
Жалкому болотному посмешищу даже помощь заряженных судеек не поможет Опять юпилей придется переносить
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alefreddy
1753379422
так будут прибивать в течении сезона по просьбе болотных
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