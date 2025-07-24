Спартаковец Дмитриев – о матче с «Динамо Мх»: «Мы шутили: сколько еще забить, чтобы засчитали?»

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

«Мы тоже потом шутили: «Сколько нам забить еще надо, чтобы засчитали?». Ну конечно, неприятный такой момент, много забили, а по факту только один.

Надо продолжать забивать столько же. И я не про незасчитанные мячи, а чтобы засчитывали их. И выигрывать в каждом матче», – сказал Дмитриев.