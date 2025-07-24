Раскрыта судьба инфраструктуры «Сочи» на фоне атаки БПЛА

На Краснодарский край совершена дрон-атака.

В пресс-службе «Сочи» прокомментировали ситуацию.

«Команда в штатном режиме готовится к первому домашнему матчу сезона против «Акрона». Сегодня вечером по плану тренировка на базе. Никаких повреждений клубной инфраструктуры не было, пострадавших тоже.

Но, естественно, мы, как и все жители нашего города, с особым беспокойством переживали сегодняшнюю ночь. Знаем из новостей, что есть пострадавшие. Наши мысли сейчас с семьями и родственниками этих людей», – сообщили в «Сочи».