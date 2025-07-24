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  • Стало известно состояние Джикии на фоне задержки трансфера в «Антальяспор»

Стало известно состояние Джикии на фоне задержки трансфера в «Антальяспор»

24 июля 2025, 13:55
1

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, рассказал о состоянии футболиста.

«Антальяспор» по-прежнему официально не объявил о трансфере россиянина.

«Бан с команды снят, и Георгия смогли заявить на сезон. Клуб обещал, что все будет хорошо, так и получилось. Джикия в отличном настроении и форме готовится к сезону. Проблем с адаптацией нет», – сказал Кузьмичев.

  • Джикия подписал контракт с «Антальяспором» в июне, однако клуб не мог оформить трансфер в связи с запретом со стороны ФИФА на регистрацию новичков.
  • Джикия провел прошлый сезон в «Химках».
  • «Антальяспор» в минувшем розыгрыше чемпионата Турции занял 15-е место.

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Антальяспор Джикия Георгий
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1753361755
Какие там могут быть проблемы с адаптацией - Джикия выглядит турчее любого турка.)
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