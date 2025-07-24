Стало известно состояние Джикии на фоне задержки трансфера в «Антальяспор»

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, рассказал о состоянии футболиста.

«Антальяспор» по-прежнему официально не объявил о трансфере россиянина.

«Бан с команды снят, и Георгия смогли заявить на сезон. Клуб обещал, что все будет хорошо, так и получилось. Джикия в отличном настроении и форме готовится к сезону. Проблем с адаптацией нет», – сказал Кузьмичев.