Талалаев рассказал о подготовке «Балтики» к «Спартаку»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о подготовке к матчу 2-го тура РПЛ против «Спартака».

«Я очень хочу добавить качества, потому что мы не были удовлетворены действиями в атаке в матче против «Динамо». Во втором тайме были только подходы, 100‑процентных моменты вспомнить невозможно.

В преддверии матча со «Спартаком» нужно подготовиться, отталкиваясь от своих сильных сторон. Я считаю, что командообразование у нас очень хорошее и серьезное. Игроки, которые вливаются, постепенно с каждым днем становится все лучше и лучше.

Сейчас мы занимаемся индивидуализацией тренировочного процесса. Одних ведем по тому графику, который планировался, а других подводим к состоянию, которое позволит сыграть чуть больше минут, чем они могут на сегодняшний момент», – сказал Талалаев.