В «Локомотиве» ответили по поводу ухода Пиняева в ЦСКА

Сергей Пиняев останется в «Локомотиве». Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

Пиняева хотел купить ЦСКА.

Армейцы активировали опцию выкупа в контракте 20-летнего россиянина за 900 миллионов рублей, однако сам нападающий отказался от перехода.

«Локомотив» действительно получил новое предложение со стороны ЦСКА, касающееся перехода нашего игрока. На данный момент клуб не рассматривает продажу Пиняева, Сергей остается игроком «Локомотива».

Отсутствие Пиняева в заявке на матч с «Сочи» было связано с небольшим повреждением, полученным в ходе предсезонных сборов. В настоящее время полузащитник тренируется в общей группе, в ближайшее время рассчитываем на его возвращение в состав», – сообщила пресс-служба «Локо».