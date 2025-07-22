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  • Волк из «Динамо Мх» оправдал Смолова за драку в «Кофемании»: «Федор проявил себя с хорошей стороны»

Волк из «Динамо Мх» оправдал Смолова за драку в «Кофемании»: «Федор проявил себя с хорошей стороны»

Вчера, 23:33
3

Вратарь «Динамо Мх» Давид Волк прокомментировал скандал с участием Федора Смолова.

  • 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
  • В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
  • С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Видел эту ситуацию. Сильно не углублялся, но то, как это выглядит, скорее всего, я на его стороне. Он медийный, достаточно знаменитый футболист. Возможно, кто-то за счeт его имени тоже хочет обрести некую популярность и хайп. Где-то, наверное, перешли грань. Как мужчина Фeдор проявил себя с хорошей стороны.

Просто нехорошо, что это попало на камеры, этому событию придалась огласка. Думаю, ничего зверского и жестокого там не было. То, что это снова произошло в «Кофемании», это просто совпадении. Я вот, например, там ни разу не был. Придeтся посетить, видимо, посмотреть, что там такого», – сказал Волк.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Смолов Федор Волк Давид
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Комментарии (3)
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1753218096
Придeтся посетить, видимо, посмотреть, что там такого», – сказал Волк.==== Реклама у Кофемании неимоверная.
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