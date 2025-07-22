Быстров назвал «показухой» речь Талалаева перед «Балтикой» после матча с «Динамо»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров оценил речь главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после матча с «Динамо» (1:1).
«Я против этой показухи! Потому что это показуха. Талалаев работает на камеру.
На пресс-конференции ты можешь делать все что хочешь, а на футбольном поле, где есть лишние камеры, этого вообще не надо», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, футбол!».
- Талалаев принял «Балтику» в прошлом сезоне.
- Тренер привел команду к победе в Первой лиге.
- Ближайший соперник «Балтики» – «Спартак» (26 июля).
Источник: Sport24