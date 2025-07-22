Толстопятов: «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом»

Защитник «Нефтехимика» Николай Толстопятов высказался о своем спартаковском прошлом.

– Что для вас значит «Спартак»?

– Красно-белая семья. Я очень благодарен клубу.

– Следите за игрой «Спартака»? Как оцените игру команды в прошедшем сезоне?

– «Спартак» показал хорошую игру при Деяне Станковиче. Думаю, в этом сезоне красно-белые станут чемпионами.

– Какой футболист вам импонировал по игре в «Спартаке»?

– Самуэль Жиго. Он мне понравился, когда заводил трибуны своими кричалками. Хотел бы я быть похожим на него? Надо быть лучше, работаю в этом направлении.