Толстопятов: «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом»

Защитник «Нефтехимика» Николай Толстопятов высказался о своем спартаковском прошлом.
– Что для вас значит «Спартак»?
– Красно-белая семья. Я очень благодарен клубу.
– Следите за игрой «Спартака»? Как оцените игру команды в прошедшем сезоне?
– «Спартак» показал хорошую игру при Деяне Станковиче. Думаю, в этом сезоне красно-белые станут чемпионами.
– Какой футболист вам импонировал по игре в «Спартаке»?
– Самуэль Жиго. Он мне понравился, когда заводил трибуны своими кричалками. Хотел бы я быть похожим на него? Надо быть лучше, работаю в этом направлении.
- 23-летний Толстопятов был в системе «Спартака» до 2024 года.
- Год назад «Нефтехимик» купил Николая за 40 тысяч евро.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «РБ Спорт»