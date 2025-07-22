Газзаев определил, кто сейчас флагман российского футбола

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил значение «Зенита» для российского футбола.
«На сегодня «Зенит» – флагман российского футбола. Это одна из сильнейших команд РПЛ. И в контрольном противостоянии с этим флагманом «Балтика» смотрелась очень неплохо.
У «Динамо» тоже на сегодня есть много амбиций, но в матче с динамовцами «Балтика» выглядела очень достойно», – сказал Газзаев.
- «Зенит» выигрывал РПЛ в 2019-2024 годах.
- В минувшем сезоне РПЛ выиграл «Краснодар».
- В 1-м туре нового сезона «Зенит» победил дома «Ростов» (2:1).
Источник: Metaratings