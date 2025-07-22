Газзаев определил, кто сейчас флагман российского футбола

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил значение «Зенита» для российского футбола.

«На сегодня «Зенит» – флагман российского футбола. Это одна из сильнейших команд РПЛ. И в контрольном противостоянии с этим флагманом «Балтика» смотрелась очень неплохо.

У «Динамо» тоже на сегодня есть много амбиций, но в матче с динамовцами «Балтика» выглядела очень достойно», – сказал Газзаев.