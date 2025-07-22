«Все четко по букве закона»: Быстров – о Казарцеве в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Бывший спартаковец Владимир Быстров оценил судейство Василия Казарцева в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

«У меня вообще нет претензий к Казарцеву по матчу. Все его решения, как футболист, я объективно понимаю.

Все отмененные голы, не поставленные пенальти – это все четко по букве закона», – сказал Быстров на шоу «Родной футбол» в VK Видео.