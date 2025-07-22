Сафонов: «Мне сказали, что Файзуллаев провалил медосмотр в «Истанбуле»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал готовящийся трансфер Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА в «Истанбул».

«Для Аббоса в «Истанбул» станет хорошим переходом. Но у меня есть общие знакомые, которые сказали, что Файзуллаев провалил медосмотр и не перейдeт в «Истанбул Башакшехир». Если это подтвердится, то никуда не перейдeт.

Аббос как футболист мне нравится, он умный. Ему по стилю футбола подошла бы Испания. Для ЦСКА это станет хорошим трансфером. Были матчи, где Аббос вытаскивал ЦСКА. Не забываем, что он сыграет на чемпионате мира», – сказал Сафонов.