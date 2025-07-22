В ЦСКА прояснили ситуацию с трансфером Файзуллаева в Турцию

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с трансфером форварда Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул».

«Аббос улетел на прохождение медобследования для осуществления перехода. Медобследование стартует завтра, пока клубы занимаются оформлением сделки», – сказал Брейдо.