В ЦСКА прояснили ситуацию с трансфером Файзуллаева в Турцию

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с трансфером форварда Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул».
«Аббос улетел на прохождение медобследования для осуществления перехода. Медобследование стартует завтра, пока клубы занимаются оформлением сделки», – сказал Брейдо.
- 21-летний хавбек провел 1 матч за ЦСКА в этом сезоне. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за красно-синих в 39 встречах, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.
- Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Срок контракта узбекистанца с московским клубом истекает летом 2026-го.
- Аббосбек – основной игрок сборной Узбекистана.
Источник: «Матч ТВ»