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Черданцев сказал, когда Станкович уйдет из «Спартака»

22 июля 2025, 16:51
18

Комментатор Георгий Черданцев спрогнозировал будущее главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист ранее продлил контракт с московской командой до 2027 года.

– Вас удивило, что «Спартак» оставил Деяна Станковича на своем посту? Надолго ли задержится серб в клубе?

– Совершенно не удивило, что Станковича оставили. Невозможно менять тренеров каждый год – так не напасешься ни тренеров, ни игроков, чтобы они постоянно подстраивались под нового человека. Куплены определенные люди, многие из них приходили в «Спартак» под Станковича, либо серб как-то лично настаивал, чтобы эти трансферы состоялись.

Хорошо, вот ушел Станкович – а дальше что? Остается обойма из целого ряда футболистов с большими контрактами, за которых заплатили большие деньги. Приходит новый тренер к руководству клуба и говорит: вот этих всех, пожалуйста, уберите, потому что они мне не подходят, и возьмите новых. А найти тренера, который придет и будет работать с тем материалом, который у него есть – такого почти не бывает.

Что касается того, сколько Станкович продержится – вы же видели, что произошло с Николичем, который должен был готовить к сезону ЦСКА, а потом взял и исчез.

Думаю, Станкович отработает контракт до конца, получит более интересное предложение из Европы и уедет. Такого, чтобы с ним расстались по ходу чемпионата, думаю, не случится. Вряд ли «Спартак» будет играть настолько плохо, чтобы как при Абаскале, идти в районе десятого места.

  • Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
  • В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в РПЛ.

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Источник: «РГ»
Россия. Премьер-лига Спартак Черданцев Георгий
Комментарии (18)
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andr45
1753193783
Диктор ЧЕРДАНЦЕВ «Вряд ли «Спартак» будет играть настолько плохо, чтобы как при Абаскале, идти в районе десятого места.» Справка для дикторов с Матч ТВ При АБАСКАЛЕ «Спартак» занимал 3-е и 4-е места) Это при любимце дикторов Матч-ТВ Руе он занял 9-е место.
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...уефан
1753194059
...Черданцев, когда Станкович соберётся уходить из Спартака, он тебя предварительно, за две недели, оповестит по-тихому, что бы ты мог в эфире рисонуться своей осведомленностью...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1753198341
Эмери гораздо титулованнее Станковича и то,выгнали крикнув в след "тренеришка".))) Черданцев лицемер
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Veron_HS
1753201563
у Спартачей лет 10 последних норм тренера, нахер они их меняют на постояне. Эмери, Каррера, ща Станкович неплохие же тренера. видимо завидуют Зениту и хотят наткнуться на своего Сирожу-Симака, чтоб надолго.. но они не знают секрета - сирожи одного не хватит, нужны еще газовые трубы все и питерское лобби в судейском корпусе, потому привыкайте к своим местам.
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k611
1753203858
Черданцев не говорит когда сам из комментаторов уйдет
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anatolich72
1753205610
Вылез отстой комментаторского цеха.
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Спартакбро
1753243150
Чердак одним словом
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Спартакбро
1753243196
Но а как Вам Казанцев от судил?
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Plyash
1753297838
Жора , прогнозист хренов , опять чипсов обожрался сверх меры ?
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bearglass
1753545638
Хотелось бы знать когда Черданцев уйдет из комментаторской.
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