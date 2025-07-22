Черданцев сказал, когда Станкович уйдет из «Спартака»

Комментатор Георгий Черданцев спрогнозировал будущее главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист ранее продлил контракт с московской командой до 2027 года.

– Вас удивило, что «Спартак» оставил Деяна Станковича на своем посту? Надолго ли задержится серб в клубе?

– Совершенно не удивило, что Станковича оставили. Невозможно менять тренеров каждый год – так не напасешься ни тренеров, ни игроков, чтобы они постоянно подстраивались под нового человека. Куплены определенные люди, многие из них приходили в «Спартак» под Станковича, либо серб как-то лично настаивал, чтобы эти трансферы состоялись.

Хорошо, вот ушел Станкович – а дальше что? Остается обойма из целого ряда футболистов с большими контрактами, за которых заплатили большие деньги. Приходит новый тренер к руководству клуба и говорит: вот этих всех, пожалуйста, уберите, потому что они мне не подходят, и возьмите новых. А найти тренера, который придет и будет работать с тем материалом, который у него есть – такого почти не бывает.

Что касается того, сколько Станкович продержится – вы же видели, что произошло с Николичем, который должен был готовить к сезону ЦСКА, а потом взял и исчез.

Думаю, Станкович отработает контракт до конца, получит более интересное предложение из Европы и уедет. Такого, чтобы с ним расстались по ходу чемпионата, думаю, не случится. Вряд ли «Спартак» будет играть настолько плохо, чтобы как при Абаскале, идти в районе десятого места.