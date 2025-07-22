ЦСКА вернется к переговорам по Садулаеву

ЦСКА намерен вернуться к активным переговорам по трансферу вингера «Ахмата» Лечи Садулаева. Главный тренер красно-синих Фабио Челестини высоко оценивает способности игрока.

ЦСКА снова начнет обсуждение перехода Садулаева после завершения ожидаемой сделки по продаже полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что ЦСКА не мог договориться с «Ахматом» о сроках платежей. Красно-синие хотели купить Садулаева за 7 миллионов евро плюс 1 миллион бонусами. Москвичи намеревались выплачивать эту сумму в течение двух с половиной лет, а грозненцы хотели получить ее за год.