ЦСКА вернется к переговорам по Садулаеву

ЦСКА намерен вернуться к активным переговорам по трансферу вингера «Ахмата» Лечи Садулаева. Главный тренер красно-синих Фабио Челестини высоко оценивает способности игрока.
ЦСКА снова начнет обсуждение перехода Садулаева после завершения ожидаемой сделки по продаже полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир».
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что ЦСКА не мог договориться с «Ахматом» о сроках платежей. Красно-синие хотели купить Садулаева за 7 миллионов евро плюс 1 миллион бонусами. Москвичи намеревались выплачивать эту сумму в течение двух с половиной лет, а грозненцы хотели получить ее за год.
- По данным «Спорт-Экспресса», «Истанбул Башакшехир» купит Файзуллаева за 7,5 миллиона евро, и ЦСКА получит деньги одним траншем.
- В прошлом сезоне 25-летний Садулаев провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи. Он также сыграл за грозненцев в 1 встрече в текущем сезоне.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»