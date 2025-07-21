Созин предостерег Станковича: «Могут и в морду дать»

Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).

Единственный гол забил Маркиньос.

С 53-й минуты «Спартак» был в большинстве.

Следующий соперник «Спартака» – «Балтика».

«После такого матча становится понятно, почему вся страна болеет за «Спартак». Рядовой матч с «Динамо» Махачкала – и такая феерия, такие эмоции. Не скажу, что это было футбольное зрелище, но в целом такой накал, такие страсти нравятся зрителям.

Но вот тут аккуратнее надо быть одному человеку – Деяну Станковичу. Это ведь «Спартак» – тут и «в морду дать могут». Когда ты показываешь определeнные жесты болельщикам про арбитров – ты можешь нарваться и на неадекватную реакцию. Надо вести себя достойнее. И такой нервяк – в проходном матче! Он ведь передаeтся от Станковича футболистам «Спартака»: Солари только чудом не удалили. Футболистом Станкович был выдающимся, но как к тренеру есть вопросы, и прежде всего – по эмоциям. Их очень много», – сказал Созин.