Семак ответил на вопрос о «юбилейном» сезоне «Зенита»

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили про «юбилейный» сезон клуба.

Сезон-2024/25 проходил под знаком 100-летия со дня создания клуба. «Зенит» занял 2-е место в РПЛ.

После этого петербуржцы объявили юбилейным (100-м) сезон-2025/26.

В 1-м туре РПЛ «Зенит» победил дома «Ростов» (2:1).

– Проходило ли заседание правления клуба, на котором перед вами как главным тренером и членом правления клуба была поставлена задача выиграть чемпионат России в юбилейный сезон, или это подразумевается?

– Ни разу на правлении клуба не был.

– Вопрос вот в чeм: несмотря на все усилия тренерского штаба, на мой взгляд, в прошлом сезоне на игроков очень давила необходимость обязательно выиграть в год юбилея клуба чемпионат и Кубок России. Сейчас снова зачем-то речь заходит о каком-то юбилейном сезоне, хотя ни в 1925 году, ни в 1926 году команда Металлического завода, от которой ведeт историю «Зенит», не участвовала ни в каких официальных соревнованиях. Нужно ли такое давление дополнительное?

– Я думаю, много споров о годе создания. Но мы здесь не для того, чтобы в них участвовать, а чтобы работать. И в прошлом сезоне ребята старались. Вопрос не в юбилейном сезоне… Мы каждый год стараемся играть и показывать хороший результат. Так сложилось. В прошлом году мы играли как раз неплохо, в отличие от позапрошлого.

Но это спорт. Любая серия рано или поздно заканчивается. Мы трудимся. Посмотрим, как будет в этом году. Думаю, не нужны дополнительные стимулы для игроков, чтобы тренироваться, играть и стараться побеждать.