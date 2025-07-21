Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак ответил на вопрос о «юбилейном» сезоне «Зенита»

Сегодня, 21:19
3

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили про «юбилейный» сезон клуба.

  • Сезон-2024/25 проходил под знаком 100-летия со дня создания клуба. «Зенит» занял 2-е место в РПЛ.
  • После этого петербуржцы объявили юбилейным (100-м) сезон-2025/26.
  • В 1-м туре РПЛ «Зенит» победил дома «Ростов» (2:1).

– Проходило ли заседание правления клуба, на котором перед вами как главным тренером и членом правления клуба была поставлена задача выиграть чемпионат России в юбилейный сезон, или это подразумевается?

– Ни разу на правлении клуба не был.

– Вопрос вот в чeм: несмотря на все усилия тренерского штаба, на мой взгляд, в прошлом сезоне на игроков очень давила необходимость обязательно выиграть в год юбилея клуба чемпионат и Кубок России. Сейчас снова зачем-то речь заходит о каком-то юбилейном сезоне, хотя ни в 1925 году, ни в 1926 году команда Металлического завода, от которой ведeт историю «Зенит», не участвовала ни в каких официальных соревнованиях. Нужно ли такое давление дополнительное?

– Я думаю, много споров о годе создания. Но мы здесь не для того, чтобы в них участвовать, а чтобы работать. И в прошлом сезоне ребята старались. Вопрос не в юбилейном сезоне… Мы каждый год стараемся играть и показывать хороший результат. Так сложилось. В прошлом году мы играли как раз неплохо, в отличие от позапрошлого.

Но это спорт. Любая серия рано или поздно заканчивается. Мы трудимся. Посмотрим, как будет в этом году. Думаю, не нужны дополнительные стимулы для игроков, чтобы тренироваться, играть и стараться побеждать.

Еще по теме:
Кассьерра описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит» 1
Осинькин оценил дебют Жерсона за «Зенит» 1
«Матч ТВ» покажет 2 матча 2-го тура РПЛ 11
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Niklas80
1753123326
Стыд.
Ответить
VVM1964
1753123464
Даже Семаку стыдно участвовать в этой клоунаде, поэтому такой ответ !!!
Ответить
Главные новости
Фото«Манчестер Юнайтед» купил за 65 миллионов Мбемо
22:22
Пост«Что ты наделал?» Виктория Бекхэм шокирована новой прической мужа
22:01
1
Гурцкая прокомментировал возможный трансфер Пиняева в ЦСКА
21:53
Фото«Аль-Кадисия» купила Ретеги за 65 миллионов
21:29
3
Видео36-летний Арнаутович нашел новый клуб, выступающий в ЛЧ
20:55
1
Назван обладатель приза «Вратарь года» имени Яшина
20:38
«Матч ТВ» покажет 2 матча 2-го тура РПЛ
20:20
11
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Оренбургом»
20:12
1
Теннисистка Шнайдер описала Дзюбу двумя словами
20:00
1
«Спартак» обратился в ЭСК по 5 эпизодам матча с «Динамо Мх»
19:44
22
Все новости
Все новости
Кассьерра описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит»
22:47
Семак ответил на вопрос о «юбилейном» сезоне «Зенита»
21:19
3
Осинькин оценил дебют Жерсона за «Зенит»
21:08
1
Пономарев: «ЦСКА в матче с «Оренбургом» произвел хорошее впечатление, Челентано построил хороший футбол»
20:45
1
Назван обладатель приза «Вратарь года» имени Яшина
20:38
«Матч ТВ» покажет 2 матча 2-го тура РПЛ
20:20
11
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Оренбургом»
20:12
1
Теннисистка Шнайдер описала Дзюбу двумя словами
20:00
1
«Спартак» обратился в ЭСК по 5 эпизодам матча с «Динамо Мх»
19:44
22
Ташуев рассказал, что его поразило в матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Старостин с Бесковым с ума сошли бы»
19:38
16
РПЛ. ЦСКА в дебютном матче Челестини не сумел победить «Оренбург»
19:27
35
«Давайте помолчим»: Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство
19:11
8
Дуглас Сантос назвал три команды, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство
19:06
5
Мостовой отреагировал на перенос даты 100-летия «Зенита»
18:40
19
В «Зените» хотят услышать разъяснения из-за отмененного гола с «Ростовом»
18:20
21
Фото«Крылья Советов» поменяли генерального директора
18:14
Губерниев прокомментировал 25-миллионный трансфер «Зенита»
17:50
12
ФотоДивеев показал фото травмированной ноги
17:32
5
Канчельскис предсказал, на сколько очков «Зенит» обгонит «Спартак» по итогам сезона
17:27
10
Колыванов назвал фаворита сезона в РПЛ
17:24
1
«Зенит» выиграл 3 матча подряд, уступая в счете – ранее такого добивались только 3 клуба
16:50
5
ФотоНазван лучший дриблер РПЛ в 2025 году
16:24
3
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – ЦСКА: 21 июля
16:23
1
Сперцян пожаловался на пустые трибуны в матче с «Пари НН» в Казани
16:19
5
Игрок «Динамо» сказал, что поменялось в клубе с приходом Карпина
16:12
3
Черданцев назвал главного фаворита РПЛ
15:50
8
Латышонок назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Ростовом»
15:35
8
Защитник ЦСКА определил главного конкурента ЦСКА в борьбе за чемпионство
15:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 