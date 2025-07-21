Губерниев прокомментировал 25-миллионный трансфер «Зенита»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о трансфере Жерсона в «Зенит».

Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».

Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 млн евро.

«Дело не в том, сколько стоит Жерсон. Понятно, что «Зенит» может позволить себе такое приобретение. Дело в том, насколько он поможет команде. Петербуржцы не просто так совершают такие дорогие покупки.

Футболист хороший, если он заиграет, то «Зенит» станет еще сильнее. Не вызывают ли вопросов такие траты? Своя рука – владыка. Команде нужно вернуть звание чемпиона. Меня не смущают такие траты. Если есть возможность, пусть покупают», – сказал Губерниев.