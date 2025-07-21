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  • Губерниев прокомментировал 25-миллионный трансфер «Зенита»

Губерниев прокомментировал 25-миллионный трансфер «Зенита»

Сегодня, 17:50
5

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о трансфере Жерсона в «Зенит».

  • Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
  • Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 млн евро.

«Дело не в том, сколько стоит Жерсон. Понятно, что «Зенит» может позволить себе такое приобретение. Дело в том, насколько он поможет команде. Петербуржцы не просто так совершают такие дорогие покупки.

Футболист хороший, если он заиграет, то «Зенит» станет еще сильнее. Не вызывают ли вопросов такие траты? Своя рука – владыка. Команде нужно вернуть звание чемпиона. Меня не смущают такие траты. Если есть возможность, пусть покупают», – сказал Губерниев.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон Губерниев Дмитрий
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Комментарии (5)
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ВАХА ZOV
1753109930
Лучше бы пацанам на фронте помогли.
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Кобальт
1753111359
В военное время такие траты просто непозволительны...
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...уефан
1753111870
...откуда баблище - вопроса даже не возникает. Ещё бы, сам на газпромовском канале хлебалом светит и сынка к этому делу тут же подписал, мразина...
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Дубина
1753112751
Цыганей покупают ни кому не нужных по тридцатнику лучше бы реально на СВО бабло заслали и детям инвалидам((( ЗПРФ...
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FROLL007
1753114449
Спартак вон 60 лямов в прошлом сезоне потратил на хлам ради 4 места. Гыгыгы
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