Семин – о новичке «Зенита»: «Футболист высокого уровня, мощное приобретение»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру новичка «Зенита» Жерсона. Бразильский полузащитник дебютировал за петербуржцев в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1), он вышел на поле во втором тайме.

«Когда на поле вышел Жерсон, было видно, что это футболист высокого уровня. По первым касаниям мяча всe это видно. Поэтому это очень мощное приобретение «Зенита», – сказал Сeмин.