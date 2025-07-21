Юран рассказал о трансферах своего турецкого клуба

Главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, что клуб до старта сезона планирует подписать еще одного нападающего.

«В расположение команды прибыл второй португалец – Марку Силва, опорный полузащитник. Первый – атакующий хав Жоау Амарал – к «Серику» присоединился дней 10 назад.

До старта сезона – 10 августа играем на выезде с «Истанбулспором» – рассчитываем совершить ещe как минимум один трансфер. Спарринги показали, что нам не хватает нападающего. Ожидаем ещe одного иностранца. Не из России. Возможно, бразильца или нигерийца», – сказал Юран.