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Юран рассказал о трансферах своего турецкого клуба

Сегодня, 13:08

Главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, что клуб до старта сезона планирует подписать еще одного нападающего.

«В расположение команды прибыл второй португалец – Марку Силва, опорный полузащитник. Первый – атакующий хав Жоау Амарал – к «Серику» присоединился дней 10 назад.

До старта сезона – 10 августа играем на выезде с «Истанбулспором» – рассчитываем совершить ещe как минимум один трансфер. Спарринги показали, что нам не хватает нападающего. Ожидаем ещe одного иностранца. Не из России. Возможно, бразильца или нигерийца», – сказал Юран.

  • Ранее «Серик Беледиеспор» подписал трех россиян: 32-летних защитников Кирилла Гоцука и Дмитрия Тихого, а также 24-летнего нападающего Илью Садыгова.
  • Турецкий клуб в предстоящем сезоне сыграет в Первой лиге – втором по значимости дивизионе страны.

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Юран Сергей
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