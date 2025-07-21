Юран рассказал о трансферах своего турецкого клуба

Главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, что клуб до старта сезона планирует подписать еще одного нападающего.
«В расположение команды прибыл второй португалец – Марку Силва, опорный полузащитник. Первый – атакующий хав Жоау Амарал – к «Серику» присоединился дней 10 назад.
До старта сезона – 10 августа играем на выезде с «Истанбулспором» – рассчитываем совершить ещe как минимум один трансфер. Спарринги показали, что нам не хватает нападающего. Ожидаем ещe одного иностранца. Не из России. Возможно, бразильца или нигерийца», – сказал Юран.
- Ранее «Серик Беледиеспор» подписал трех россиян: 32-летних защитников Кирилла Гоцука и Дмитрия Тихого, а также 24-летнего нападающего Илью Садыгова.
- Турецкий клуб в предстоящем сезоне сыграет в Первой лиге – втором по значимости дивизионе страны.
Источник: «Чемпионат»