Лапочкин высказался об отмене гола «Зенита» в матче с «Ростовом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал решение рефери матча 1-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» (2:1) не засчитывать гол петербуржцев на 83-й минуте встречи.

«По линиям мы видим, что Энрике находился в офсайде. По офсайдным линиям мы это видим. А дальше у всех вопрос: почему судья пошел смотреть повтор, когда речь идет об офсайде?

Тут ситуация такая, что надо было по трактовке определять. А трактовка уже определяется около монитора.

Два момента. Первое: мешает ли Луис Энрике вратарю? Второе: играет ли вратарь контролируемо в мяч? Мне кажется, что Луис Энрике даже чуть притормаживает и Ятимов ошибается, сам поскальзывается. Нападающий ему не мешал. Понятно, что это очень спорно, но мне кажется, что это был чистый гол.

Мое личное мнение, что Ятимов играл контролируемо. Между ним и игроком было приличное расстояние. Мне кажется, что эта техническая ошибка вратаря», – сказал Лапочкин.