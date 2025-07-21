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  • Корнеев – об отмененном голе Гонду в ворота «Ростова»: «Кто выдумал эти полуправила?»

Корнеев – об отмененном голе Гонду в ворота «Ростова»: «Кто выдумал эти полуправила?»

Сегодня, 08:20
11

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает неверным решение судей отменить гол нападающего петербуржцев Лусиано Гонду в ворота «Ростова» на 83-й минуте матче 1-го тура РПЛ.

«Во‑первых, чтобы зафиксировать офсайд, Луис Энрике должен коснуться мяча. Если он не коснулся, то это, может быть, вообще был бы удар от ворот.

Вратарь выходит, у него полно времени, но он допускает грубую ошибку. После этого Луис Энрике забирает мяч и из этого происходит гол.

Это чистый бред. Я не знаю, кто выдумал эти полуправила? Здесь очевидно, что это чистый гол, который был отменен», – сказал Корнеев.

  • Гол был забит при счете 2:1 в пользу хозяев и отменен после вмешательства ВАР. Аргентинец отправил мяч в сетку, получив передачу от Луиса Энрике, который ранее находился в офсайде.
  • Главным судьей встречи был Рафаэль Шафеев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Корнеев Игорь Шафеев Рафаэль
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Комментарии (11)
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NewLife
1753076703
"Я не знаю, кто выдумал эти полуправила?" У експерда Корнеева свои правила(
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fakeid
1753077414
ага. отменённый гол клаудиньо факелу (такому же позорному, как и спартаг). пас с середины поля, он не в офсайде, забивает чисто. а потом лукойл заносит в судейскую, после чего объявляют, что в офсайде находился вендел, который вообще чёрт знает где был, но не рядом с клаудиньо, и мяча, естественно, даже при всём желании коснуться не мог, и пас не в его сторону был. но он побежал к угловому флагу, уведя защитника факела за собой(!). так и сказали: вендел повлиял на эпизод. потому что этот защитник, например, мог побежать за клаудиньо и не дать тому забить. вот такие дезеувы сидят в судейском корпусе, прикормленном позорным лукойлом. предлагаю расформировать спартаг.
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ПалкоВводецъ007
1753077762
С первого тура судить начали против Зенита. Опять их задача на сезон дотащить хряков хотя-бы до 5 места. Гыгыгы
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Дубина
1753078653
У газпрома все голы должны быть правильные(( С любой позиции(! ЗПРФ! И пенальти у них всегда верные а у остальных не правильные!!
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Номэд
1753083049
ГаСпромовский рфс и придумал эти полуправила. ЗПРФ
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шахта Заполярная
1753086154
Блохам один гол не засчитали из вне игры, теперь вонять будут целую неделю. Достанут все организации типа кдк, даже в спортлото пожалуются, нытики. Даже представить не возможно, что бы было, если б не засчитали четыре и не поставили три пеналя. Судью посадили бы пожизненно.
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Давид59
1753087001
Помню отборочный матч ЧЕ в 2021-м России против Бельгии. Следует пас на Лукаку, стоящему в метровом офсайде. Мяч проходит между ног нашего защитника, задевая ногу. Гол защитали, так как это трактовали как пас от нашего защитника. Очень сомнительно. Но во вчерашнем матче мяч Энрике точно получил от соперника (вратаря). Явная ошибка судьи
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