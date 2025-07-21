Корнеев – об отмененном голе Гонду в ворота «Ростова»: «Кто выдумал эти полуправила?»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает неверным решение судей отменить гол нападающего петербуржцев Лусиано Гонду в ворота «Ростова» на 83-й минуте матче 1-го тура РПЛ.
«Во‑первых, чтобы зафиксировать офсайд, Луис Энрике должен коснуться мяча. Если он не коснулся, то это, может быть, вообще был бы удар от ворот.
Вратарь выходит, у него полно времени, но он допускает грубую ошибку. После этого Луис Энрике забирает мяч и из этого происходит гол.
Это чистый бред. Я не знаю, кто выдумал эти полуправила? Здесь очевидно, что это чистый гол, который был отменен», – сказал Корнеев.
- Гол был забит при счете 2:1 в пользу хозяев и отменен после вмешательства ВАР. Аргентинец отправил мяч в сетку, получив передачу от Луиса Энрике, который ранее находился в офсайде.
- Главным судьей встречи был Рафаэль Шафеев.
Источник: «Матч ТВ»