Корнеев – об отмененном голе Гонду в ворота «Ростова»: «Кто выдумал эти полуправила?»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает неверным решение судей отменить гол нападающего петербуржцев Лусиано Гонду в ворота «Ростова» на 83-й минуте матче 1-го тура РПЛ.

«Во‑первых, чтобы зафиксировать офсайд, Луис Энрике должен коснуться мяча. Если он не коснулся, то это, может быть, вообще был бы удар от ворот.

Вратарь выходит, у него полно времени, но он допускает грубую ошибку. После этого Луис Энрике забирает мяч и из этого происходит гол.

Это чистый бред. Я не знаю, кто выдумал эти полуправила? Здесь очевидно, что это чистый гол, который был отменен», – сказал Корнеев.