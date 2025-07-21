Селюк раскритиковал работу Радимова экспертом

Агент Дмитрий Селюк высказался о работе телеэкспертом Владислава Радимова, занимающего должность советника гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола.

«Эксперты должны говорить правду. Сравните экспертов в других странах. В Англии смотрят Линекера, потому что он независимый, он может ругать. А назовите мне хоть одного бывшего пьяницу-тренера, который у нас на ТВ реально что-то говорит.

Они начинают умничать про тактическую схему. Да какая тактическая схема?! Где вы находитесь? Вы работаете на широкую аудиторию.

Приходят Писарев с Радимовым. Радимов начинает умничать. Спросите его: «Владик, покажи, чем ты в «Зените» занимаешься?» Он хоть одного молодого за 10 лет воспитал? Покажи работу. Никакого выхлопа. Но зато рассуждают. Иди уже, потренируй кого-нибудь. Тогда рассказывай», – сказал Селюк.