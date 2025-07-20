Станкович охарактеризовал Заболотного после его дебюта за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал игру форварда Антона Заболотного в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

Заболотный вышел в старте и был заменен во 2-м тайме.

Ранее игрок выступал за «Зенит» и ЦСКА.

Следующий соперник «Спартака» – «Балтика».

«Я считаю, что любой тренер был бы рад иметь в составе такого футболиста. Это фундаментально для любого тренера. Это настоящий боец. Он выполнил все задачи, которые мы ставили перед ним. Он никогда не сдается и ничего не боится. Это очень важно.

Надеюсь, что у него все будет хорошо со здоровьем и я смогу использовать его весь сезон. Надеюсь, что Заболотный будет приносить пользу на протяжении всего сезона. Поздравляю его с прекрасным дебютом и прекрасной игрой», – сказал Станкович.