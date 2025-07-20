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Мусаев высказался об интересе «ПСЖ» к Сперцяну

Вчера, 21:13
3

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал интерес из Европы к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

«Слухов много, и я комментировать их не могу. Вчера был «ПСЖ», сегодня – «Жирона», завтра ещe кто-то появится. На самом деле это всe слухи. Эдик – футболист «Краснодара», капитан «Краснодара». Если что-то в клуб придeт, сядем поговорим. Пока ничего не было, и он спокойно играет.

Мы видели, что сегодня отдал голевую, забил. Это важно, что он спокоен. Год назад он не был спокоен. Нужно немножко было времени, пока трансферное окно закроется, он тогда начал забивать. Поэтому это обычная история, когда твоих игроков куда-то сватают, но пока у меня нет никакой информации по его уходу», – сказал Мусаев.

  • В 2 матчах этого сезона за «Краснодар» Сперцян отметился голом и передачей.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
  • Контракт 25-летнего игрока сборной Армении с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Сперцян Эдуард Мусаев Мурад
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Комментарии (3)
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Max-Min-vkontakte
1753035912
нет ни дыма, ни огня)
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sochi-2013
1753035947
Сегодня не удалось посмотреть, но по прошлому сезону, избавляться надо однозначно!
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