Мусаев высказался об интересе «ПСЖ» к Сперцяну

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал интерес из Европы к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

«Слухов много, и я комментировать их не могу. Вчера был «ПСЖ», сегодня – «Жирона», завтра ещe кто-то появится. На самом деле это всe слухи. Эдик – футболист «Краснодара», капитан «Краснодара». Если что-то в клуб придeт, сядем поговорим. Пока ничего не было, и он спокойно играет.

Мы видели, что сегодня отдал голевую, забил. Это важно, что он спокоен. Год назад он не был спокоен. Нужно немножко было времени, пока трансферное окно закроется, он тогда начал забивать. Поэтому это обычная история, когда твоих игроков куда-то сватают, но пока у меня нет никакой информации по его уходу», – сказал Мусаев.