Шпилевский – после 0:3 от «Краснодара»: «Мы превосходили чемпиона»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3). Матч был номинально домашним для нижегородцев, но проходил в Казани.

«Конечно же, больно принимать такой результат. Но мы получаем уроки, делаем выводы и продолжаем работать. В целом я доволен ребятами. Они большие молодцы. В ходе матча мы не только дали бой «Краснодару», но даже и превосходили чемпиона страны.

Сегодня я видел команду, которая в себя верит. Парни выполнили всe, что мы требовали в последние четыре недели. Все люди, которые разбираются в футболе, это видят. Спасибо большое игрокам. Ни в коем случае не опускаем нос. Двигаемся дальше», – сказал белорус.