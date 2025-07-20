Шпилевский – после 0:3 от «Краснодара»: «Мы превосходили чемпиона»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3). Матч был номинально домашним для нижегородцев, но проходил в Казани.
«Конечно же, больно принимать такой результат. Но мы получаем уроки, делаем выводы и продолжаем работать. В целом я доволен ребятами. Они большие молодцы. В ходе матча мы не только дали бой «Краснодару», но даже и превосходили чемпиона страны.
Сегодня я видел команду, которая в себя верит. Парни выполнили всe, что мы требовали в последние четыре недели. Все люди, которые разбираются в футболе, это видят. Спасибо большое игрокам. Ни в коем случае не опускаем нос. Двигаемся дальше», – сказал белорус.
- Голы у «Краснодара» в прошедшем матче забили Диего Коста на 40-й минуте и Эдуард Сперцян на 68-й. На 65-й мяч в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Виктор Александров.
- В матче 2-го тура «Пари НН» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» 25 июля.
- Для 37-летнего Шпилевского это был 1-й официальный матч в качестве главного тренера клуба РПЛ.
Источник: официальный сайт «Пари НН»