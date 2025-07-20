Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Пари НН» назвал фантастической игру своей команды после разгрома от «Краснодара»

Тренер «Пари НН» назвал фантастической игру своей команды после разгрома от «Краснодара»

Сегодня, 18:55
2

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3). Матч был номинально домашним для нижегородцев, но проходил в Казани.

– С дебютом вас. Наверняка, вы хотели, чтобы он был лучше.

– Кто сказал, что он был плохой? Мы фантастически играли против чемпиона страны. Состав, который вылетел в ФНЛ, дал «Краснодару» не только бой, а где‑то даже превзошел.

Ребята могут гордиться. Это не поражение, на табло, может быть, да, но для меня это не поражение. Видел команду, которая в себя верит. Они выполнили всe, что мы требовали в последние четыре недели. Все, кто разбирается, это видят.

Спасибо большое игрокам. Из‑за результата можно расстраиваться, но как они играли, их перфоманс, просто восхитили меня. Конечно, мы нуждаемся в усилениях, нужна конкуренция, нужна глубина состава.

Автогол Виктора Александрова? Футбол состоит из ошибок, сейчас нужно правильные выводы делать. Никто его за это ругать не будет. Это не его вина. Скажем так, он к этому пути шел несколько лет, нужно там, в глубине копаться.

– Было ощущение, что автогол сломал команду?

– Конечно, когда ты давишь, и потом такая история происходит… Но нужно не вешать нос, уже в пятницу мы можем реабилитироваться и показать другой результат на табло.

  • Голы у «Краснодара» в прошедшем матче забили Диего Коста на 40-й минуте и Эдуард Сперцян на 68-й. На 65-й мяч в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Виктор Александров.
  • В матче 2-го тура «Пари НН» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» 25 июля.
  • Для 37-летнего Шпилевского это был первый официальный матч в качестве главного тренера клуба РПЛ.

Еще по теме:
Мусаев анонсировал новый трансфер «Краснодара» 1
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани 17
Обзор матча «Пари НН» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео) 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Пари НН Шпилевский Алексей
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1753027323
Тренеру будто заплатили,пытается убедить,что проигрыш с крупным счётом и автогол защитника это достойная игра.Зря такой мусор оставляют в лиге
Ответить
alll-333
1753029545
Нет своего стадиона- прочь из рпл!
Ответить
Главные новости
СпецпроектРоссийский футбол вернулся! Вспомните команды РПЛ по расстановке
15
Сперцян высказался об интересе «Жироны» и «ПСЖ»
19:23
2
Генич объяснил, почему не считает провальным судейство Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
19:14
3
Видео«Ростов» повел в счете в матче с «Зенитом» после ошибки Латышонка
18:58
10
Червиченко оценил дебют Заболотного за «Спартак»
18:46
1
Мусаев анонсировал новый трансфер «Краснодара»
18:30
1
Стали известны требования Винисиуса по зарплате для нового контракта с «Реалом»
18:15
Аршавин отреагировал на отсутствие Гонду в стартовом составе «Зенита»
17:59
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани
17:25
17
Червиченко: «Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством»
17:15
8
Все новости
Все новости
Тренер «Пари НН» назвал фантастической игру своей команды после разгрома от «Краснодара»
18:55
2
Мусаев анонсировал новый трансфер «Краснодара»
18:30
1
Аршавин отреагировал на отсутствие Гонду в стартовом составе «Зенита»
17:59
3
Видео«Зенит» анонсировал «сезонную кампанию» перед матчем 1-го тура
17:43
7
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани
17:25
17
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
17:24
1
Червиченко: «Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством»
17:15
8
Кержаков рассказал о мотивации «Зенита» бороться за чемпионство в новом сезоне
17:08
Гендиректор махачкалинского «Динамо» оценил спорные моменты матча со «Спартаком»
16:58
1
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ростов»: 20 июля
16:51
6
Подробности предложения «Метца» по Баринову
16:39
2
Умяров порассуждал о конкуренции «Спартака» с «Зенитом» в новом сезоне
16:24
1
Писарский – о причинах неудач: «Болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки»
16:10
5
Аззи не согласился со своим удалением в матче со «Спартаком»
15:55
12
У двух команд РПЛ и клуба Первой лиги возникли проблемы с перелетами после матчей 1-го тура
15:39
1
Лапочкин прокомментировал работу Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
15:10
4
«Крылья» заинтересовались игроком «Фламенго»
14:54
Кержаков объяснил, почему решил продолжить карьеру
14:43
4
Защитник «Спартака» отказался критиковать судей после матча с махачкалинским «Динамо»
14:32
1
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Краснодар»: 20 июля
14:25
7
Экс-тренер «Динамо» предложил включить два клуба из Беларуси в РПЛ
14:18
4
Защитник «Динамо Мх» оценил решения Казарцева по отмене голов «Спартака»
14:03
6
Абаскаль сказал, чего желает «Спартаку» в новом сезоне
13:53
2
Мостовой оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
13:42
17
Три игрока «Зенита» не заявлены на сезон
13:30
10
В «Динамо» назвали цель клуба на сезон-2025/26
13:15
9
Умяров недоволен игрой «Спартака» в матче с «Динамо Мх»
12:51
15
Дюков высказался о будущем Дзюбы после игровой карьеры
12:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 