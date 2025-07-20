Тренер «Пари НН» назвал фантастической игру своей команды после разгрома от «Краснодара»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3). Матч был номинально домашним для нижегородцев, но проходил в Казани.

– С дебютом вас. Наверняка, вы хотели, чтобы он был лучше.

– Кто сказал, что он был плохой? Мы фантастически играли против чемпиона страны. Состав, который вылетел в ФНЛ, дал «Краснодару» не только бой, а где‑то даже превзошел.

Ребята могут гордиться. Это не поражение, на табло, может быть, да, но для меня это не поражение. Видел команду, которая в себя верит. Они выполнили всe, что мы требовали в последние четыре недели. Все, кто разбирается, это видят.

Спасибо большое игрокам. Из‑за результата можно расстраиваться, но как они играли, их перфоманс, просто восхитили меня. Конечно, мы нуждаемся в усилениях, нужна конкуренция, нужна глубина состава.

Автогол Виктора Александрова? Футбол состоит из ошибок, сейчас нужно правильные выводы делать. Никто его за это ругать не будет. Это не его вина. Скажем так, он к этому пути шел несколько лет, нужно там, в глубине копаться.

– Было ощущение, что автогол сломал команду?

– Конечно, когда ты давишь, и потом такая история происходит… Но нужно не вешать нос, уже в пятницу мы можем реабилитироваться и показать другой результат на табло.