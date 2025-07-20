Червиченко оценил дебют Заболотного за «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о дебюте новичка красно-белых Антона Заболотного в домашнем матче 1-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0). Форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.
«Ничего другого и не приходится ждать от Заболотного. Команда бежит, а он стоит. Это футболист, который раз-два что-то где-то может пропихнуть, но он не может делать результат «Спартака».
Болельщики клуба требовали высокого форварда, вот им и купили. Но при этом обескураживает, что Заболотный выглядел лучше Угальде. Вообще никакой тот, на кого у фанатов больше надежд. Тот же Заболотный хорошо забил, хоть гол отменили из-за офсайда», – сказал Червиченко.
- Лучший бомбардир прошлого сезона в РПЛ Манфред Угальде вышел на замену на 74-й минуте.
- 34-летний Заболотный перешел в «Спартак» из «Химок» на правах свободного агента.
Источник: «Чемпионат»