Червиченко оценил дебют Заболотного за «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о дебюте новичка красно-белых Антона Заболотного в домашнем матче 1-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0). Форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

«Ничего другого и не приходится ждать от Заболотного. Команда бежит, а он стоит. Это футболист, который раз-два что-то где-то может пропихнуть, но он не может делать результат «Спартака».

Болельщики клуба требовали высокого форварда, вот им и купили. Но при этом обескураживает, что Заболотный выглядел лучше Угальде. Вообще никакой тот, на кого у фанатов больше надежд. Тот же Заболотный хорошо забил, хоть гол отменили из-за офсайда», – сказал Червиченко.