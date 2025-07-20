Подробности предложения «Метца» по Баринову

«Метц» по-прежнему рассматривает вариант подписания полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Клуб Лиги 1 готов предложить за трансфер игрока 3 миллиона евро.

Самому хавбеку «Метц» готов заплатить 500 тысяч евро в качестве подписного бонуса. Клуб вышел на предствителей Баринова и озвучил им предложение о трехлетнем контракте с зарплатой 700 тысяч евро в год. Это позволит Баринову войти в число самых высокооплачиваемых игроков «Метца».

Пока стороны не начали переговоры по конкретным условиям сделки, но провели консультации на предмет осуществимости перехода.

Сообщается также, что темно-бордовые, если им не удастся подписать Баринова, рассмотрят кандидатуру другого россиянина Далера Кузяева. Он сейчас находится в статусе свободного агента после окончания срока его контракта с «Гавром».

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года, и московский клуб хочет выручить за своего капитана не менее 5 миллионов евро.