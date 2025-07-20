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Подробности предложения «Метца» по Баринову

Сегодня, 16:39
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«Метц» по-прежнему рассматривает вариант подписания полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Клуб Лиги 1 готов предложить за трансфер игрока 3 миллиона евро.

Самому хавбеку «Метц» готов заплатить 500 тысяч евро в качестве подписного бонуса. Клуб вышел на предствителей Баринова и озвучил им предложение о трехлетнем контракте с зарплатой 700 тысяч евро в год. Это позволит Баринову войти в число самых высокооплачиваемых игроков «Метца».

Пока стороны не начали переговоры по конкретным условиям сделки, но провели консультации на предмет осуществимости перехода.

Сообщается также, что темно-бордовые, если им не удастся подписать Баринова, рассмотрят кандидатуру другого россиянина Далера Кузяева. Он сейчас находится в статусе свободного агента после окончания срока его контракта с «Гавром».

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года, и московский клуб хочет выручить за своего капитана не менее 5 миллионов евро.

  • 28-летний хавбек провел всю взрослую карьеру в составе красно-зеленых.
  • На счету Баринова 21 матч за сборную России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Метц Кузяев Далер Баринов Дмитрий
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Комментарии (2)
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fakeid
1753019012
они же только из фнл вышли. а с бариновым стопудово вернутся в него обратно, причём досрочно.
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Цугундeр
1753021825
Бесплатная хурма гораздо вкусней дорогой и вялой дыни.
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