Глушков из «Динамо Мх» признался, что против Заболотного «тяжело играть»

Полузащитник «Динамо Мх» Никита Глушков поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«У них появилась вариативность в атаке с приходом Антона Заболотного. Тяжело, конечно, против такого большого нападающего играть. Сейчас такой футбол, что всем необходим такой игрок. Чуть тяжелее стало таким командам, как мы, которые в основном обороняются. Ну ничего. Ещe три игры у нас с ними впереди.

Наше усиление? Тот состав, который есть, 100 процентов готов решать задачи. Но в любом случае какая-то новая кровь нужна. Необязательно даже, чтобы это было усиление. Просто новые люди нужны всегда», – сказал Глушков.