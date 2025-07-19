Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо Мх»

Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо Мх»

Вчера, 23:17
7

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил победу над «Динамо Мх» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

  • Единственный гол забил в 1-м тайме Маркиньос.
  • В поле судил петербуржец Василий Казарцев.
  • «Спартак» в следующем туре примет «Балтику».

– «Спартак» и вы были сегодня заряжены. Показалось, что у вас во время игры прихватило спину. Как ваше здоровье? Довольны ли вы ментальным состоянием игроков?

– Очень доволен ребятами, тем, что команда показала на поле. Ребята выполнили все, что требовалось. Были моменты, где играли блестяще, где нужно было потерпеть, где нужно было прибавить. Было непросто, это первая игра после трех недель интенсивной работы. Спина? Возраст, возраст (смеется).

– Было ли в вашей карьере, когда арбитр отменял четыре гола?

– Арбитров очень сильно не хочу не комментировать.

Еще по теме:
Обращение Маркиньоса к фанатам «Спартака» после победы над «Динамо Мх»
Станкович оценил дебют Заболотного в «Спартаке» 1
Станкович установил рекорд чемпионата России
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Динамо Мх Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1752957123
Арбитров очень сильно не хочу не комментировать.... Капец фраза. Как признание в любви на мадагаскарском
Ответить
IVANRUS777
1752958135
Ничего мы прокомментируем работу этого недоарбитра конченного. Насколько же убого обстоят дела в нашем судействе, что такие как Казарцев судят до сих пор в РПЛ. Я не пишу, что он ангажирован или типо того, но видимо он просто не умеет выполнять свою работу. Он профнепригоден. Просто позор судейского корпуса!
Ответить
Dim On
1752960131
Казарцев тот ещё судилка
Ответить
Главные новости
СпецпроектРоссийский футбол вернулся! Вспомните команды РПЛ по расстановке
15
Станкович оценил дебют Заболотного в «Спартаке»
00:25
1
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 23:17
7
Директор «Спартака» оценил судейство в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 23:09
8
Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 22:53
5
«Спартаку» не засчитали 4 гола в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 22:46
26
РПЛ. «Спартак» начал сезон с победы над «Динамо Мх» (1:0)
Вчера, 22:33
105
Казарцева призвали закончить с судейством
Вчера, 22:01
15
Реакция Генича на судейство в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
Вчера, 21:53
9
«Спартаку» не засчитали 3 гола в 1-м тайме матча с «Динамо Мх»
Вчера, 21:31
75
Все новости
Все новости
Обращение Маркиньоса к фанатам «Спартака» после победы над «Динамо Мх»
00:45
Станкович установил рекорд чемпионата России
00:01
Заболотный объяснил, почему решился на переход в «Спартак»
Вчера, 23:40
1
Заболотный поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак» в РПЛ
Вчера, 23:02
3
«Спартаку» не засчитали 4 гола в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 22:46
26
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Динамо» Мх голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:35
РПЛ. «Спартак» начал сезон с победы над «Динамо Мх» (1:0)
Вчера, 22:33
105
Комличенко оценил дебют за «Локомотив»
Вчера, 22:26
1
Морено прокомментировал 0:3 от «Локомотива»
Вчера, 22:10
Казарцева призвали закончить с судейством
Вчера, 22:01
15
Реакция Генича на судейство в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
Вчера, 21:53
9
Семшов определил линию, которую нужно усилить «Спартаку»
Вчера, 21:46
«Спартаку» не засчитали 3 гола в 1-м тайме матча с «Динамо Мх»
Вчера, 21:31
75
Видео1-й гол «Спартака» в сезоне
Вчера, 21:25
9
Федотов заявил, что «Спартак» в матче с «Динамо Мх» лишили 100-процентного пенальти
Вчера, 21:16
12
Алеррандро из ЦСКА описал себя одним словом
Вчера, 20:57
2
Радимов – о споре с Соболевым: «Мое пиво приближается»
Вчера, 20:43
2
«На всех орал и пробегал впустую»: Портнягин – о Дзюбе в матче с «Крыльями Советов»
Вчера, 20:37
6
Раков сообщил, кому посвятил дебютный гол за «Крылья Советов»
Вчера, 20:27
Заболотный дебютирует за «Спартак» в РПЛ в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 20:18
11
Хомуха назвал игрока «Зенита», который не соответствует уровню команды
Вчера, 20:06
РПЛ. «Локомотив» разгромил «Сочи», забив три гола после 80-й минуты
Вчера, 20:00
8
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:58
1
Селюк назвал сорвавшийся трансфер «Зенита», который пойдет на пользу команде
Вчера, 19:42
2
Стало известно, почему Пиняев не играет с «Сочи»
Вчера, 19:31
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо» Махачкала: 19 июля
Вчера, 19:24
26
«Спартак» увеличил предложение по Коко
Вчера, 19:12
13
Овечкин выступил с пожеланием Карпину
Вчера, 18:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 