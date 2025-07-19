Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо Мх»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил победу над «Динамо Мх» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

Единственный гол забил в 1-м тайме Маркиньос.

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

«Спартак» в следующем туре примет «Балтику».

– «Спартак» и вы были сегодня заряжены. Показалось, что у вас во время игры прихватило спину. Как ваше здоровье? Довольны ли вы ментальным состоянием игроков?

– Очень доволен ребятами, тем, что команда показала на поле. Ребята выполнили все, что требовалось. Были моменты, где играли блестяще, где нужно было потерпеть, где нужно было прибавить. Было непросто, это первая игра после трех недель интенсивной работы. Спина? Возраст, возраст (смеется).

– Было ли в вашей карьере, когда арбитр отменял четыре гола?

– Арбитров очень сильно не хочу не комментировать.