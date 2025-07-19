Семшов определил линию, которую нужно усилить «Спартаку»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил ситуацию в «Спартаке».

«На мой взгляд, усиливать «Спартаку» нужно больше оборону, есть слабые позиции и не одна. В атаке все достаточно ярко и весело, а вот в обороне есть очевидные проблемы – в центре и по краям. Тот же Литвинов вынужденно играет на позиции центрального защитника, в опоре он выглядит сильнее.

Что касается скорости проведения трансферов, то зима показала, что покупки Ливая Гарсии и Солари не привели к усилению, а игру разрушили – те, с кем они конкурировали, сильнее не стали, а результат ухудшился. «Спартаку» нужны люди, которые усилят сразу же – как это сделал Барко. Солари я вообще пока не понимаю, что за футболист. Полгода уже играет, но большую продуктивность он не демонстрирует. По Ливаю все более понятно. Есть набор качеств, и по мере адаптации он будет забивать.

Клуб дал Станковичу стабильность, какой не было у других тренеров. Нет нервозности, есть стабильный состав, тренера не дергают. Нужно давать результат. И не думаю, что сейчас надо говорить о том, что трансферы нужны срочно. Если пока не получается взять топ, то не надо спешить и брать среднего футболиста. Если уйдет Барко, это, безусловно, потеря. А вот по Угальде думаю немного иначе – если клуб заработает на нем деньги, которые фигурируют в медиа, это хорошая сделка. Не считаю, что Ливай Гарсия слабее Угальде», – сказал Семшов.