Радимов – о споре с Соболевым: «Мое пиво приближается»

Экс-зенитовец Владислав Радимов вновь высказался о своем споре с форвардом команды Александром Соболевым.
- Стороны поспорили на ящик пива.
- Предмет спора – голы форварда. Радимов утверждает, что Соболев забьет меньше 20 голов. Александр заявил, что дойдет до 20.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
«На данный момент Кассьерра – номер один. Он забивает, и пока все получается. У Лусиано, я так понимаю, была травма, а Соболев приболел, но Соболев начнет на скамейке в любом случае. Так что мое пиво приближается!
Хотя ладно, пока это ни о чем не говорит, игр много... Но и забить ему надо 20! Ну, посмотрим», – сказал Радимов.
Источник: «РБ Спорт»