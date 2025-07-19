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Радимов – о споре с Соболевым: «Мое пиво приближается»

Сегодня, 20:43

Экс-зенитовец Владислав Радимов вновь высказался о своем споре с форвардом команды Александром Соболевым.

  • Стороны поспорили на ящик пива.
  • Предмет спора – голы форварда. Радимов утверждает, что Соболев забьет меньше 20 голов. Александр заявил, что дойдет до 20.
  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

«На данный момент Кассьерра – номер один. Он забивает, и пока все получается. У Лусиано, я так понимаю, была травма, а Соболев приболел, но Соболев начнет на скамейке в любом случае. Так что мое пиво приближается!

Хотя ладно, пока это ни о чем не говорит, игр много... Но и забить ему надо 20! Ну, посмотрим», – сказал Радимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
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