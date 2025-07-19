Раков сообщил, кому посвятил дебютный гол за «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков прокомментировал дебютный гол за команду. Он забит в ворота «Акрона» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

– Когда в последний раз забивали такой гол?

– В ЮФЛ точной такой же гол был в прошлом сезоне. Играли против «Ростова», мне покатили мяч, я его чуть подбросил, поймал после двойного отскока и пробил в девятку. Сегодня удалось это повторить, только в РПЛ и в дебютной игре за «Крылья Советов», чему я очень рад.

– Кому гол посвятили?

– Маме и бабушке. Они приехали, чтобы поддержать меня.

– Как проходит ваша адаптация?

– Будто бы и не нужна. Зацепил сборы, товарищеские игры, провел хороший матч со «Спартаком», где забил гол. Так что все прекрасно.