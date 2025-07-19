Реакция Галактионова на предложение ЦСКА по Пиняеву

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал интерес ЦСКА к нападающему Сергею Пиняеву.

– Можно ли представить, что в ближайшее время «Локомотив» будет командой без Пиняева?

– Нет. И руководство клуба уже об этом заявило. Не обращаем внимания на слухи, на те информационные вбросы, которые опять появляются во время игрового дня. Все игроки нацелены на то, чтобы помогать клубу двигаться вперед.