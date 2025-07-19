Умяров обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с «Динамо Мх»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров выступил с обращением в адрес болельщиков. Сегодня красно-белые начнут новый сезон РПЛ матчем против «Динамо Мх».

«Красно-белые, привет! Мы начинаем новый сезон матчем с махачкалинским «Динамо». Ваша поддержка для нас всегда очень важна и ценна. Она даeт нам дополнительные силы.

Приходите на «Лукойл Арену», чтобы поддержать нас. Увидимся!» – сказал Умяров.