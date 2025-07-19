Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Умяров обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с «Динамо Мх»

Умяров обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с «Динамо Мх»

Сегодня, 14:36
2

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров выступил с обращением в адрес болельщиков. Сегодня красно-белые начнут новый сезон РПЛ матчем против «Динамо Мх».

«Красно-белые, привет! Мы начинаем новый сезон матчем с махачкалинским «Динамо». Ваша поддержка для нас всегда очень важна и ценна. Она даeт нам дополнительные силы.

Приходите на «Лукойл Арену», чтобы поддержать нас. Увидимся!» – сказал Умяров.

Еще по теме:
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Динамо Мх»
Ковтун оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне
Известна причина, по которой Хабиб не сможет посетить матч махачкалинского «Динамо» со «Спартаком» 2
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Умяров Наиль
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кaстрюлька
1752925218
Мы опять сольём. Хряки.
Ответить
бу-бу
1752925582
Мог бы не замарачиваться , Казарцеву уже т-банк начислил .
Ответить
Главные новости
СпецпроектРоссийский футбол вернулся! Вспомните команды РПЛ по расстановке
15
Газзаев назвал российского футболиста, в эпоху которого мы живем
14:20
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Динамо Мх»
13:50
Кавазашвили: «В РПЛ три-четыре топовых иностранца, остальные – мешки с дерьмом»
13:25
9
ЦСКА может выкупить Пиняева у «Локо» за 10 миллионов
13:22
Новичок «Зенита» объяснил, почему не смог закрепиться в «Барселоне»
12:32
1
«Мне жаль»: Абаскаль оценил результаты «Спартака» в прошлом сезоне
12:19
4
Бывший главный тренер «Спартака» назвал свою зарплату в клубе: «Ни разу не менялась»
11:55
3
Экс-игрок «Челси» и сборной Франции может перейти в «Динамо»
11:43
4
Степашин отреагировал на драку Смолова в «Кофемании»
10:56
6
Все новости
Все новости
Смолов – о старте сезона: «Очень странное и непривычное чувство»
14:43
Умяров обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с «Динамо Мх»
14:36
2
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Крылья Советов»: 19 июля
14:23
Ковтун оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне
13:36
Фото«Локомотив» показал вторую и третью формы на сезон-2025/26
13:29
2
Известна причина, по которой Хабиб не сможет посетить матч махачкалинского «Динамо» со «Спартаком»
12:57
2
Азамат Мусагалиев прокомментировал переход Заболотного в «Спартак»
12:50
В «Пари НН» высказались о возможном подписании Кокорина
12:44
Новичок «Зенита» объяснил, почему не смог закрепиться в «Барселоне»
12:32
1
«Мне жаль»: Абаскаль оценил результаты «Спартака» в прошлом сезоне
12:19
4
Бывший главный тренер «Спартака» назвал свою зарплату в клубе: «Ни разу не менялась»
11:55
3
Экс-игрок «Челси» и сборной Франции может перейти в «Динамо»
11:43
4
Глебов объяснил, почему «Динамо» не смогло выиграть у «Балтики»
11:25
1
Степашин отреагировал на драку Смолова в «Кофемании»
10:56
6
Маркиньос объяснил, почему выбрал 10-й номер в «Спартаке»
10:35
3
Фото«Спасибо, легенда»: Тюкавин выложил фото с Овечкиным после матча «Динамо»
10:31
2
Сперцян определился с новым клубом
10:18
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 20 июля 2025
08:48
1
Где смотреть матч «Пари НН» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 20 июля 2025
08:44
Где смотреть матч «Зенит» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 20 июля 2025
08:39
Реакция Мостового на первый матч «Динамо» при Карпине
07:32
7
Карпин оценил дебют Осипенко за «Динамо»
06:47
10
Генич выиграл у Бубнова спор на 3 тысячи рублей
06:40
6
Мостовой предсказал, на каком месте «Спартак» завершит сезон РПЛ
06:09
7
«Многие нас хоронили»: слова Талалаева после ничьей «Балтики» с «Динамо»
Вчера, 23:22
13
Карпин оценил игру Сергеева в матче «Динамо» – «Балтика»
Вчера, 23:13
5
В «Динамо» назвали причину, по которой Карраскаль пропустил матч с «Балтикой»
Вчера, 23:07
2
Карпин прокомментировал ничью «Динамо» с «Балтикой» в своем дебютном матче
Вчера, 23:02
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 