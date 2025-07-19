Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Динамо Мх»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо Мх».

– Думаю, что матч будет в пользу «Спартака». Все‑таки первая игра, очень важно начать с победы, тем более играют дома.

– Будут ли шансы у Махачкалы?

– Конечно, будут. Сейчас трудно предугадать, потому что все начинают сезон, может произойти все что угодно. Тем более в последней игре «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо». Конечно, у Махачкалы будут шансы.