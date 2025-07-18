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  • Мостовой – о Карпине: «Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно»

Мостовой – о Карпине: «Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно»

Сегодня, 21:17
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о совмещении постов Валерием Карпиным, который возглавляет «Динамо» и национальную команду РФ.

«Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно. Ни в одной стране такого нет и не будет. К сожалению, в России это проскальзывает. В сегодняшнее время зачем совмещать? Сборная и клубы ни с кем не играют на международных турнирах. Многие против совмещения постов, но боятся об этом говорить. Я-то не боюсь. Я свободный и открытый человек.

Недавно был Марцел Личка. Все кричали, пели дифирамбы, что все здорово. В позапрошлом сезоне «Динамо» могло стать чемпионом. У них хороший состав, есть хорошие футболисты. Они будут в пятерке-шестерке команд, которые будут биться с «Зенитом», – сказал Мостовой.

  • 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.

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Источник: NEWS.ru
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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Mirak92
1752867096
А у тебя и одного нету, балабол )
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